Зрелищное северное сияние в России показали на фото
Выброшенная Солнцем волна плазмы достигла Земли.
Выброшенная Солнцем волна плазмы достигла Земли.
Охотники за северным сиянием поделились новыми снимками этого явления над завораживающими российскими пейзажами.
Как сообщалось, в минувшую среду Земли достигла выброшенная Солнцем волна плазмы. Она спровоцировала магнитные бури и зрелищные полярные сияния 2 и 3 февраля.
Больше всего повезло Якутии и Чукотке, сообщает паблик «Охотники за сиянием». Здесь aurora borealis была самой зрелищной.
А вот в пятницу, 4 февраля, полярное сияние на российском Севере было уже не таким зрелищным, как днем ранее, говорят очевидцы.
Анна Лысенко