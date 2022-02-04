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18:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зрелищное северное сияние в России показали на фото

Выброшенная Солнцем волна плазмы достигла Земли.

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Охотники за северным сиянием поделились новыми снимками этого явления над завораживающими российскими пейзажами.

Как сообщалось, в минувшую среду Земли достигла выброшенная Солнцем волна плазмы. Она спровоцировала магнитные бури и зрелищные полярные сияния 2 и 3 февраля.

Больше всего повезло Якутии и Чукотке, сообщает паблик «Охотники за сиянием». Здесь aurora borealis была самой зрелищной.

А вот в пятницу, 4 февраля, полярное сияние на российском Севере было уже не таким зрелищным, как днем ранее, говорят очевидцы.

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