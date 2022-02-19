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13:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили, что климат Эвереста резко изменился

Регион отреагировал на глобальное потепление.

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Источник: AP 2022

За период с 1960 года климат в районы горы Эверест стал теплее, площадь ледников значительно сократилась, а ледниковых озер — резко выросла.

Так самая высокая гора в мире реагирует на глобальное потепление, заявили ученые из Китайской академии наук. Они обобщили данные о температуре, осадках, ледниках, качестве воды, атмосфере и растительности в районе Эвереста с начала наблюдений в 1960 году по 2018 год.

Оказалось, что за этот период средняя температура в районе горы повышалась на 0,33 градуса Цельсия каждое десятилетие, но количество осадков оставалось относительно стабильным.

Площадь ледников значительно сократилась с 1970 года и сейчас составляет всего около 3266 квадратных километров. При этом площадь ледниковых озер увеличилась со 106,11 квадратных километров в 1990 году до 133,36 квадратных километров в 2018-м, а их количество возросло на 16,9% с 1275 до 1490 за этот же период.

Из-за удаленности Эвереста атмосфера в этом регионе остается относительно чистой, однако и здесь появились следы загрязнения черным углеродом.

Объем растительности с мая по сентябрь вырос, но вегетационный период стал наступать на 1,85 дня позже, а заканчиваться на 0,54 дня раньше.

«Все эти результаты показывают, что регион горы Эверест проявляет свою гидрологическую реакцию на глобальное потепление. И она может усилиться в следующие несколько десятилетий, потенциально угрожая безопасности водных ресурсов в регионе вниз по течению», — пишут исследователи.

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Анна Лысенко

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