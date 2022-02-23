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11:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Китайский ровер нашел на Луне стеклянные шарики

Они необычно крупные.

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Китайский луноход Yutu-2 сделал еще одно захватывающее открытие на обратной стороне Луны. Камера ровера заметила на пыльной поверхности спутника Земли две маленькие сферы из полупрозрачного стекла.

Yutu-2 пока не удалось получить данные о составе шариков, но в будущем эта находка может помочь раскрыть историю зарождения Луны, сообщает агентство «Синьхуа».

Стекло — не редкость на Луне, говорят специалисты. Оно образуется, когда силикатный материал подвергается воздействию высокой температуры. В прошлом Луне был свойственен вулканизм, к тому же она часто подвергалась метеоритным «обстрелам», так что для появления стекла здесь были все необходимые условия.

Размер найденных шариков составляет от 15 до 25 миллиметров в поперечнике. Они крупнее, чем большинство подобных объектов, найденных на Луне или Земле. Однако самые крупные «лунные сферы» были найдены во время миссии «Аполлон-16». Их диаметр составлял почти 40 миллиметров.

Ранее Yutu-2 нашел на Луне «таинственную хижину» и направился к ней для исследования.

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