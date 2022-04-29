Ученые установили причину серии мощных землетрясений в Антарктиде
Подводный вулкан в Антарктиде вызвал 85 тысяч подземных толчков.
Подводный вулкан в Антарктиде вызвал 85 тысяч подземных толчков.
С августа по ноябрь 2020 года в Антарктиде случилась целая серия (или рой) из 85 тысяч подземных толчков — это самое сильное землетрясение за всю историю наблюдений. Ученые, которые анализировали данные с близлежащих сейсмических станций и двух наземных пунктов глобальной спутниковой системы, пришли к выводу, что природное явление связано с пробуждением давно спавшего подводного вулкана.
Это заключение подтверждает и факт смещения Земли на острове Кинг-Джордж на 11 сантиметров. Обычное землетрясение не могло вызвать такие последствия, в отличие от проникновения магмы в земную кору при извержении подводного вулкана. К тому же, эпицентр сейсмической активности находился у подводной горы Орка.
В этом районе тектоническая плита Феникса погружается под континентальную антарктическую плиту, создавая зону разломов.
Сам по себе рой землетрясений является исключительным явлением, но его продолжительность обычно растягивается на сотни и даже тысячи лет. Симона Ческа, соавтор научной работы из Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ в Потсдаме, резюмирует: «Подобные сейсмо-вулканические волнения были и в других местах на Земле, но мы наблюдаем их здесь впервые. Так что в некотором смысле нам повезло увидеть это».
Исследования показали, что пик землетрясений пришелся на осень — самыми сильными землетрясениями в серии были события магнитудой 5,9 в октябре и 6,0 в ноябре. Ученые-сейсмологи намерены продолжить исследования и изучить различия текущей глубины морского дна в проливе с историческими картами.
Олеся Маевская