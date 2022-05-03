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11:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Нескучные факты о Солнце от А до Я

Что мы знаем об опасной, удивительной, яркой и теплой звезде.

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Источник: AP 2022

Мы редко задумываемся об огромной звезде, которая греет нас и нашу планету, давая необходимые для жизни тепло, витамины и эндорфины. А меж тем она, пусть и не самая далекая, но все еще такая загадочная для человечества. В честь Международного дня Солнца мы раскроем парочку его секретов и расскажем вам самое интересное об этой звезде от «а» до «я».

  • Аристарх Самосский — древнегреческий астроном и первый ученый, выдвинувший революционную гипотезу о вращении Земли вокруг Солнца.
  • Более 25 земных суток необходимо, чтобы Солнце обернулось вокруг своей оси. Причем слои звездного вещества на экваторе звезды вращаются почти на треть быстрее, чем слои в полярных областях.
  • Возраст Солнца оценивается примерно в 4,6 млрд лет, и сейчас звезда находится примерно в середине своего жизненного цикла.
  • Гравитация Солнца примерно в 28 раз превышает гравитацию Земли. Если бы человеку удалось ступить на звезду, то из-за ее силы тяжести он стал бы в 28 раз тяжелее и не смог бы сдвинуться с места.
  • Доля водорода, которая составляет около 92% объема Солнца, иссякнет спустя миллиарды лет. Тогда звезда начнет жечь его прямо в оболочке, превратится в красного гиганта и поглотит Меркурий, Венеру, Землю и Марс.
  • Если наблюдать за солнечным закатом с Марса, то закат будет не красным, а синим.
  • Жизнь на Земле станет невозможной через 1,1 миллиарда лет — тогда яркость Солнца вырастет на 11%, что вскипятит все океаны и сожжет земную поверхность радиацией.
  • Звезда по имени Солнце является одной из самых ярких в окрестностях. В радиусе 17 световых лет от нас расположено полсотни звездных систем, и среди них она занимает четвертое место по яркости.
  • Истинный цвет Солнца — белый. Желтым нам видится из-за преломления его лучей, проходящих сквозь земную атмосферу.
  • Количество энергии, выделенное во время одной солнечной вспышки, равное 150−160 миллиардам тонн в тротиловом эквиваленте. Всему человечеству на текущем этапе развития хватило бы этой энергии примерно на 1 миллиард лет.
  • Лишь в 1992 году Ватикан публично признал, что Земля вращается вокруг Солнца.
  • Масса Солнца составляет примерно 99,86% от массы всей Солнечной системы.
  • На Солнце воды в разы больше, чем на Земле: это связано с тем, что ее молекулы сконцентрированы в «солнечных пятнах» в виде пара и в узком слое под поверхностью звезды.
  • Одна капля Солнца, отделившаяся от звезды и достигшая нашей планеты, способна произвести взрыв, равный ядерному — в зоне поражения радиусом 150 километров ничего бы не осталось.
  • Поверхность Солнца не твердая, а, скорее, плазмообразная из-за двух своих «ингредиентов» — гелия и водорода.
  • Радиация солнечного излучения смертельна для любой формы жизни. Однако благодаря атмосфере и магнитосфере Земли, которые ее блокируют, мы в безопасности.
  • Солнце является единственной звездой Солнечной системы.
  • Температура солнечной поверхности составляет примерно 5500. Удивительно, но разряды молнии на Земле может превышать 30000.
  • У Солнца, как и у любой звезды, есть своя атмосфера. За исключением того, что ее верхняя граница уходит далеко за орбиту Плутона.
  • Флаг, установленный на Луне американскими астронавтами, давно уже полностью выцвел и стал белым из-за солнечной радиации.
  • Характеристики Солнца трудно представить в привычных нам величинах. Если сопоставить относительные размеры Солнца и Земли с разделяющим их пространством, мы получим шарик диаметром 1 миллиметр (Землю), лежащий в 10 метрах от теннисного мяча (Солнце).
  • Цвет нашей кожи зависит от Солнца: угол падения его лучей влияет на приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции.
  • Человечество смогло приблизиться к разгадке тайн звезд и в частности Солнца лишь благодаря научному прогрессу. Более 90% исследователей Солнца за последние две тысячи лет жили в XX и XXI веках.
  • Швабе, аптекарь и астроном-любитель, 43 года наблюдал Солнце в надежде открыть новую планету. Вместо этого он открыл одиннадцатилетний цикл солнечной активности.
  • Энергия, запасенная в нефти и других видах ископаемого топлива, обязана солнечному излучению: в далеком прошлом эта энергия была получена путем фотосинтеза.
  • Юпитер — идеальная планета для запуска исследовательского космического аппарата. Из-за приближенности к Земле они сгорают в пути, а из-за гравитации Юпитера устройство смогло бы исполнить особый маневр и максимально приблизиться к Солнцу.
  • Явление радиоактивности открыл в 1896 году французский физик Антуан Анри Беккерель, изучавший возраст Солнца. Тогда ученые научились определять возраст объектов с помощью радиоизотопного датирования.

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