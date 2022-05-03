Нескучные факты о Солнце от А до Я
Что мы знаем об опасной, удивительной, яркой и теплой звезде.
Что мы знаем об опасной, удивительной, яркой и теплой звезде.
Мы редко задумываемся об огромной звезде, которая греет нас и нашу планету, давая необходимые для жизни тепло, витамины и эндорфины. А меж тем она, пусть и не самая далекая, но все еще такая загадочная для человечества. В честь Международного дня Солнца мы раскроем парочку его секретов и расскажем вам самое интересное об этой звезде от «а» до «я».