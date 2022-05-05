Астрономы определили точную скорость вращения Солнца
Ученые рассчитали параметры угловой скорости вращения Галактики и на основании этих данных определили скорость вращения звезды, расположенной на расстоянии 1 килопарсек.
Ученые рассчитали параметры угловой скорости вращения Галактики и на основании этих данных определили скорость вращения звезды, расположенной на расстоянии 1 килопарсек.
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук (РАН) определили, что Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 240 км/с. Об этом в среду сообщили в РАН.
«Скорость вращения Галактики и круговую скорость движения Солнца вокруг ее центра не раз вычисляли и раньше по различным наборам астрономических данных. Разброс полученных значений скорости Солнца при этом составлял от 232,5 до 243 км/с. Таким образом, можно заключить, что найденные российскими астрономами по OB-звездам значения хорошо согласуются с оценками других исследователей и при этом определены с высокой точностью по новейшим, уточненным данным астрономических наблюдений», — говорится в сообщении.
Благодаря высокой светимости OB-звезды видны с очень далеких от Солнца расстояний, хорошо трассируют крупномасштабную структуру Галактики и удобны для изучения ее кинематики на различных масштабах, включая определение параметров галактического вращения.
В декабре 2020 года была опубликована новая, третья версия каталога звезд галактики Млечный Путь, составленная по результатам работы космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. В сравнении с предыдущей, второй версией, в ней уточнены примерно на 30% значения параметров движений около 1,5 млрд звезд. В целом собственные движения около половины звезд каталога измерены с относительной ошибкой менее 10%.
На основании этих данных российские ученые рассмотрели выборку из 9 750 OB-звезд. И в результате определили значения параметров угловой скорости вращения Галактики: около 29,712 км/с/кпк. Эта величина означает, что звезда, расположенная на расстоянии 1 кпк (килопарсек, единица измерения расстояний в астрономии) от оси вращения Галактики, движется с круговой скоростью около 29,7 км/с. Для принятого расстояния от центра Галактики до Солнца круговая скорость вращения околосолнечной окрестности вокруг центра Галактики составляет около 240,7 км/с.