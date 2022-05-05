В созвездии Волопаса обнаружен древнейший пульсар «черная вдова»
Открытие помогло ученым по-новому взглянуть на возможные пути формирования пар нейтронных звезд.
Открытие помогло ученым по-новому взглянуть на возможные пути формирования пар нейтронных звезд.
ТАСС, 4 мая. Ученые обнаружили в созвездии Волопаса уникальную тройную звездную систему, внутри которой скрывается самый древняя из известных на данный момент «черная вдова» — пара из нейтронной звезды и обычного светила, чей возраст превышает 4,5 млрд лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).
Мы до сих пор с трудом представляем себе то, как могла возникнуть эта звездная система. По всей видимости, она вращается вокруг центра Млечного Пути значительно дольше, чем существует Солнце. Открытие этого объекта заставило нас по-новому взглянуть на возможные пути формирования “черных вдов”.
Так называемые пульсары «черные вдовы» — один из самых редких объектов в Млечном Пути и во всей Вселенной в целом. Они — промежуточный продукт эволюции двойных звездных систем, в которых присутствует одна крупная и короткоживущая звезда, а также менее крупное светило.
Когда более крупная звезда исчерпывает запасы водорода и превращается в сверхновую, на ее месте возникает нейтронная звезда-пульсар, периодически сближающаяся с соседом и перетягивающая на себя его материю. При этом излучение пульсара бомбардирует поверхность второго светила, что разрушает верхние слои его атмосферы и приводит к формированию светящегося облака из материи, окружающего соседа «черной вдовы».
Бардж и его коллеги обнаружили «черную вдову», существование которой астрономы пока объяснить не могут. Они совершили открытие, наблюдая за звездной системой ZTF J1406+1222, расположенной в созвездии Волопаса на расстоянии в 3,7 тыс. световых лет от Земли. По текущим оценкам астрономов, возраст объекта превышает 4,5 млрд лет.
Тройная звездная система привлекла внимание астрономов периодическими вспышками, во время которых ее яркость в видимом диапазоне электромагнитных волн вырастала в десятки раз. Эти вспышки, как обнаружили астрономы, возникали в результате того, что в центре ZTF J1406+1222 располагался пульсар «черная вдова», чье излучение периодически прогревало одно из полушарий соседней с ним звезды на несколько тысяч градусов Кельвина.
Это значение, как объясняют Бардж и его коллеги, значительно меньше предположительного минимума в 80 минут, на который указывали общепринятые теоретические модели «черных вдов».
Ученые пока не могут сказать, в результате чего обе звезды оказались на подобных орбитах. Однако они предполагают, что «черная вдова» и ее жертва могли сблизиться в результате неких гравитационных взаимодействий с другими телами в центре Галактики, через который ZTF J1406+1222 периодически пролетает. Последующие наблюдения за этим объектом при помощи рентгеновских телескопов, как надеются Бардж и его коллеги, дадут более точный ответ на вопрос о его природе и происхождении.