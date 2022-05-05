Дожди потушили все природные пожары в Приморье
С начала года в регионе уже зафиксировано 188 возгораний.
С начала года в регионе уже зафиксировано 188 возгораний.
Интерфакс сообщает, что 25 природных пожаров, зафиксированных в начале мая, потушены благодаря дождям.
«Была проведена масштабная работа с главами муниципальных образований и населением. В режиме нон-стоп департаментом лесного хозяйства и всеми профильными структурами были проведены дополнительные противопожарные мероприятия», — рассказали в департаменте лесного хозяйства администрации региона Приморского края.
По данным краевых властей, в минувшие майские выходные, с 30 апреля по 3 мая, полыхало 18 лесных и 7 природных пожаров общей площадью более 690 га. В последние недели апреля в лесах Приморского края из-за устойчивой теплой и сухой погоды установился высокий класс пожарной опасности. 15 марта в регионе ввели «режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера».
Олеся Маевская