В Австралии найдены следы крупнейшей в истории климатической катастрофы

Эти катастрофические взрывы исторгли огромное количество пепла и газов высоко в атмосферу, что в конечном счете затронуло все древние континенты, привело к коллапсу прежних экосистем, оказало существенное влияние на земную эволюцию, привело к появлению динозавров, а в дальнейшем — к их доминированию на всей планете. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Geoscience.
Доказательства реальности тех давних событий, согласно работе австралийских и американских ученых, содержатся в слоях светлого вулканического пепла в осадочных породах на огромных территориях Нового Южного Уэльса и Квинсленда, от Сиднея до Таунсвилля. Исследование позволило выявить вероятный источник этого пепла, находящийся в районе Новой Англии штата Новый Южный Уэльс, где сохранились эродированные остатки вулканов. Хотя эрозия стерла большую часть всех этих свидетельств, в безобидных на первый взгляд скалах удалось распознать причину крупнейших извержений, покрывавших все вокруг толстыми слоями пепла. За четыре миллиона лет из северных вулканов Нового Южного Уэльса было исторгнуто не менее 150 тыс км³ материала, что делает их сравнимыми с супервулканами вроде Йеллоустонского в США и Таупо в Новой Зеландии. При этом извержение вулкана Везувий в 79 году н.э., уничтожившее итальянский город Помпеи, породило всего 3−4 км³ камня и пепла, а смертоносное извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, погубившее тысячи животных и свыше полусотни местных жителей, выбросило в атмосферу около 1 км&sub3; материала.
Австралийские извержения неоднократно покрывали все восточное побережье пеплом толщиной в несколько метров, а массовый выброс парниковых газов спровоцировал глобальное изменение климата. Угольные месторождения в восточной Австралии показывают, что древние леса покрывали большую часть этой земли, однако после суперизвержений они навсегда исчезли в результате серии ужасающих лесных пожаров примерно за полмиллиона лет, 252,5−253 млн лет назад. Растительный материал накапливался в болотах, затем погребался под землей, где тепло и давление постепенно превращали растительные остатки в каменный уголь.