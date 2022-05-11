Станция InSight зафиксировала рекордно мощное марсотрясение
Оно произошло 4 мая 2022 года.
Оно произошло 4 мая 2022 года.
Сейсмограф SEIS автоматической станции InSight зарегистрировал в начале мая этого года рекордно мощное марсотрясение, магнитуда которого была оценена в 5. Источник толчков и его природу ученым еще только предстоит определить, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.
SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) стал первым полноценно действующим сейсмографом, исследующим другую планету. Он был доставлен на Марс при помощи станции InSight, которая высадила его рядом с собой на равнине Утопия в конце 2018 года. Первое марсотрясение прибор зафиксировал весной 2019 года, а на данный момент количество зарегистрированных сейсмических событий превысило тысячу. Анализируя собранные данные планетологи проверяют модели внутреннего строения Марса и ищут причины его текущей тектонической активности.
Однако 4 мая 2022 года этот рекорд был побит — сейсмограф обнаружил сейсмическое событие с магнитудой 5, что близко к расчетному верхнему пределу, который предсказывался для научной программы InSight. На Земле подобные толчки считаются землетрясением средней силы, которое не приводит к сильным разрушениям. Ученым, работающим с SEIS, необходимо закончить анализ имеющихся данных, прежде чем они определят источник толчков и его природу.
Ранее мы рассказывали о том, как благодаря SEIS ученые связали марсотрясения с активностью магмы в верхней мантии и впервые зафиксировали марсотрясения на обратной стороне планеты. О том, как InSight исследует планету можно узнать из материалов «Заглянуть внутрь Красной планеты», «Сейсмограф для Марса» и «45 сантиметров за 50 лет».
Александр Войтюк