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13:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 км

Для авиации установлен оранжевый код опасности.

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Источник: МЧС РФ

Интерфакс со ссылкой на главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что извергающийся на Камчатке Карымский вулкан в четверг днем выбросил столб пепла.

«Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении от вулкана вглубь полуострова. На пути распространения шлейфа находятся села Мильково и Шаромы Мильковского района», — говорится в сообщении.

МЧС подчеркивают, что несмотря на угрожающую внешне высоту столба (6 км над уровнем моря) и сильной концентрации пепла в шлейфе пеплопады населенным пунктам не грозят.

Также спасатели сообщают, что авиатрассы в районе расположения Карымского вулкана не проходят, а туристических групп возле него не зарегистрировано.

Олеся Маевская

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