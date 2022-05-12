Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 км
Для авиации установлен оранжевый код опасности.
Для авиации установлен оранжевый код опасности.
Интерфакс со ссылкой на главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что извергающийся на Камчатке Карымский вулкан в четверг днем выбросил столб пепла.
«Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении от вулкана вглубь полуострова. На пути распространения шлейфа находятся села Мильково и Шаромы Мильковского района», — говорится в сообщении.
МЧС подчеркивают, что несмотря на угрожающую внешне высоту столба (6 км над уровнем моря) и сильной концентрации пепла в шлейфе пеплопады населенным пунктам не грозят.
Также спасатели сообщают, что авиатрассы в районе расположения Карымского вулкана не проходят, а туристических групп возле него не зарегистрировано.
Олеся Маевская