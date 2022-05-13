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13:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Брянскую и Курскую области обрушился сильный ураган

Без электричества осталось более 250 населенных пунктов.

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Региональное ГУ МЧС сообщает, что из-за сильных порывов ветра упали деревья и повредили несколько машин и линий электропередачи. В МЧС уточнили, что пострадавших нет. Без электричества остались 28 населенных пунктов в 5 районах Курской области — примерно 15,5 тысяч человек.

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В ведомстве также заявили, что работы по восстановлению ориентировочно завершатся уже сегодня. В Брянской области из-за урагана без света остались 226 населенных пунктов в 27 районах. В МЧС сообщили, что в данный момент электроснабжение частично восстановлено.

К ликвидации последствий привлечены свыше 1000 человек и 300 единиц техники.

Олеся Маевская

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