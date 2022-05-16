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17:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Экстремальная жара: температура в Индии превысила 48 градусов

На севере страны объявлен «красный» уровень погодной опасности.

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Источник: Reuters

Bloomberg сообщает, что жители Индии с нетерпением ждут начала сезона дождей, который спасет их от жары и подарит шанс спасти немногочисленный урожай, испепеленный солнцем.

На севере Индии объявлен «красный» уровень погодной опасности из-за жары. Там столбики термометров показывают рекордные 48,5 градуса по Цельсию — это самый высокий показатель температуры с 1901 года.

По данным Метеорологического департамента Индии, юго-западный муссон, который омывает более половины полей страны, прибудет ориентировочно 27 мая. Посев основных культур, таких как рис, кукуруза и соя, ускорится.

Тем временем во многих городах разработан план действий во время сильной жары. Во избежание перегрева электросетей жителей просят использовать лед. Также обильно поливают улицы и устанавливают дополнительные емкости с питьевой водой.

Олеся Маевская

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