Астрономы открыли систему из четырех звезд, похожих на Солнце
Они способны спровоцировать возникновение сверхновых.
Они способны спровоцировать возникновение сверхновых.
Журнал Nature Astronomy сообщает о том, что ученые из Кентерберийского университета открыли систему, состоящую из четырех звезд. Ей присвоили научное название HD 74438. Система известна как спектроскопическая двойная система — это значит, что телескопы недостаточно мощны, чтобы наблюдать за отдельными звездами.
Подобные скопления звезд, как правило, распадаются или сливаются, но порой возникают стабильные системы, которые в конце своего жизненного цикла способны создать сверхновую. В случае если система имеет три или более масс — предугадать ее развитие становится намного сложнее. Однако ученые рискнули создать орбитальную модель новой звездной системы. Эти модели настолько точны, что позволяют делать хорошие прогнозы на миллионы лет.
Звезды HD 74438 находятся в конфигурации 2 + 2, в которой они объединены в пары на близких орбитах, медленно вращающихся вокруг друг друга. Их измерения были достаточно точными, чтобы показать, что небольшое гравитационное притяжение внешней двойной системы делает внутреннюю двойную систему нестабильной.
Ученые предполагают, что по истечении достаточно большого количества времени, звезды смогут стать белыми карликами. Но их орбиты по-прежнему будут нестабильными, и это в конце концов может привести к их столкновению. Что интересно, с помощью HD 74438 ученые смогут изучить эволюцию множественной звездной системы. Последующее вероятное слияние белых карликов — один из способов возникновения сверхновых типа Ia, которые играют центральную роль в наших измерениях космического расширения.
Олеся Маевская