Телескоп Хаббл обнаружил «звездную реку» рядом со скоплением галактик
Они находятся недалеко от Земли.
Они находятся недалеко от Земли.
Портал с новостями космоса, астрономии и космонавтики AstroNews сообщает о снимке телескопа Хаббл с обнаруженной рекой звездообразования — группой галактик 31.
Четыре карликовые галактики расположены на расстоянии 166 миллионов световых лет от Земли, что является сравнительно небольшим расстоянием по космическим меркам. В центре видна звезда, которая находится между одним из скоплений (группы галактик HGC 31) и нашей планетой. На снимках можно увидеть яркое скопление молодых бело-голубых звезд (NGC 1741).
Астрономы пишут о том, что исследованный объект представляет собой две сталкивающихся карликовых галактики, к которым присоединяется третья — на фотографии она напоминает тонкий голубой поток звезд. Четвертый элемент HGC 31 является скоплением молодых голубых светил.
Ученые отметили, что на снимках хорошо видны «реки звезд», где происходит зарождение новых космических объектов.
Олеся Маевская