В трех районах Якутска ввели режим ЧС
Всему виной паводок.
Всему виной паводок.
В Якутии из-за повышения уровня воды на реке Лене во время прохождения ледохода эвакуируют целые деревни, сообщает информационный портал Yk24/Як24.
В столице края и его пригородах ввели режим ЧС, людей переселяют в пункты временного размещения. Под угрозой в одном из районов более 200 домов, уже 10 домов затоплены.
Уровень воды начали расти из-за образовавшегося ледового затора на реке Лене в Намском районе. Сейчас спасатели МЧС пытаются его устранить.
Олеся Маевская