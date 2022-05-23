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14:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

В трех районах Якутска ввели режим ЧС

Всему виной паводок.

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В Якутии из-за повышения уровня воды на реке Лене во время прохождения ледохода эвакуируют целые деревни, сообщает информационный портал Yk24/Як24.

В столице края и его пригородах ввели режим ЧС, людей переселяют в пункты временного размещения. Под угрозой в одном из районов более 200 домов, уже 10 домов затоплены.

Уровень воды начали расти из-за образовавшегося ледового затора на реке Лене в Намском районе. Сейчас спасатели МЧС пытаются его устранить.

Олеся Маевская

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