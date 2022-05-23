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14:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Блогерша подожгла заповедник ради эффектного видео

На девушку заведено уголовное дело.

Тиктокерша Dolly (настоящее имя — Хумара Асгар) выложила 11-секундный ролик, который на данный момент не доступен. На нем девушка в замедленной съемке спускалась с холма, охваченного огнем, под песню, в тексте которой есть фраза «зажечь пламя». Видео было снято в Национальном парке Пакистана Margalla Hills, а описание под роликом гласило: «Огонь появляется везде, куда я иду».

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Местные власти завели на девушку уголовное дело, заявляя, что она подожгла траву ради лайков, сообщает Vice World News. Огонь разгорелся так сильно, что бушующий лесной пожар уничтожил часть заповедника, в котором обитает 218 видов птиц. Блогерша утверждает, что снимала уже горящие деревья.

Асгар — не единственная пакистанская видеомейкер, которая обвиняется в поджоге ради популярности в социальных сетях. На данный момент Пакистан переживает рекордно высокую волну жары, повсюду бушуют пожары, но многие еще сильнее усугубляют ситуацию. «Молодые люди, которые жаждут получить фолловеров, поджигают наши леса в этом жарком и сухом сезоне», — жалуется председатель Совета управления дикой природой Исламабада.

Олеся Маевская

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