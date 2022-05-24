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14:20 (мск), источник: Газета.Ру

Планетологи утверждают, что нашли на Земле обломки Протомеркурия

Новое исследование, проведенное французскими и американскими планетологами, предполагает, что метеориты, относящиеся к группе аубритов — энстатитных ахондритов, — могут быть на самом деле осколками Протомеркурия, оставшимися с ранних времен существования Солнечной системы.

Источник: NASA

В работе, представленной в марте на Лунной и планетарной научной конференции в Хьюстоне, Камилла Картье из Университета Лотарингии во Франции и ее коллеги заявили, что части Протомеркурия могут скрываться в музеях и других коллекциях метеоритов, а их изучение поможет раскрыть тайны этой планеты, пишет газета New York Times.

Большую часть Меркурия занимает его ядро. Отсутствие у этой планеты мантии, сопоставимой по толщине с земной, объясняют по-разному, например, тем, что раньше Меркурий был раза в два больше, чем теперь. Миллиарды лет назад в этот Протомеркурий, или Супермеркурий, мог врезаться большой объект, который содрал его внешние слои и оставил лишь тот остаток, которые сейчас и наблюдается. Прямые доказательства этой теории отсутствовали, но теперь исследователи думают, что их можно найти.

«На данный момент у нас нет образцов вещества с Меркурия, — пояснила доктор Картье, — однако их получение могло бы стать маленькой революцией в понимании истории самой маленькой планеты Солнечной системы. Я думаю, что аубриты — это обломки мантии Протомеркурия и могут нам рассказать о происхождении Меркурия». Низкие уровни никеля и кобальта в аубритах соответствуют тому, что ожидалось найти в Протомеркурии, к тому же данные автоматической станции NASA Messenger, исследовавшей Меркурий с 2011 по 2015 год, подтверждают сходство между составом Меркурия и аубритами.

Раньше считалось, что метеориты с Венеры и Меркурия, в отличие от марсианских, на Земле найти практически невозможно из-за того, что обломкам с внутренних планет земной группы сложно попадать во внешнюю часть Солнечной системы. Первый аубрит был найден во Франции в 1836 году, сейчас он находится в коллекции лондонского Музея естествознания. Свое название аубриты получили в честь деревни Обре, возле которой тот и был обнаружен. Эти камни имеют желтовато-красноватые оттенки и содержат небольшое количество металла. В них мало кислорода, и, похоже, они образовались в океане магмы. Всего на Земле обнаружено около 80 метеоритов подобного типа. Возможно, вещество Протомеркурия, выброшенное во время катастрофы в космос, провело миллиарды лет в виде астероидов Е-типа с энстатитовой (MgSiO3) ахондритовой поверхностью, а затем попало на Землю.

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