Экологи: вероятность теплых и влажных зим в России выросла в десятки раз

На северо-западе России зима 2019/2020 стала самой теплой и влажной за всю историю наблюдений с 1902 года. Это к тому же послужило причиной ускоренного таяния вечной мерзлоты, что резко повысило риски весенних наводнений и оползней, быстрого таяния снега и льда, сокращения имеющихся водных ресурсов, что в дальнейшем грозит летними засухами. В результате анализа данных климатической модели CMIP6, учитывающей антропогенное влияние на климат, группа под руководством профессора Джонхуна Кама с факультета экологических наук и инженерии Пхоханского университета науки и технологии и Института конвергентных исследований и образования в области передовых технологий Университета Ёнсе в Сеуле в качестве основной причины всех этих явлений назвала усиливающееся человеческое влияние на погоду.
По словам южнокорейских исследователей, одним из основных метеорологических явлений в Северной Атлантике оказывается разница в давлении на уровне моря между исландским низким давлением и высоким давлением на Азорских островах, которая испытывает ежегодные колебания, из-за чего в определенных районах могут быть теплые зимы, однако до сих пор было неясно, почему зимы становятся одновременно теплыми и влажными. Согласно новому анализу, вышеописанное явление оказывалось особенно важным в данный период, однако шансы одновременно на теплую и влажную погоду оказывались бы ничтожными, если бы количество парниковых газов не продолжало бы увеличиваться из-за человеческой деятельности. В результате в северо-западном регионе России вероятность теплых зим увеличилась примерно в пять раз, а вероятность влажной погоды возросла примерно в 20 раз. В дальнейшем вероятность теплых и влажных зим от парниковых газов увеличится примерно в 20 и 30 раз соответственно.
Исследовательская группа предупреждает, что в будущем северо-запад России окажется особенно чувствителен к изменениям температуры, вызванным глобальным потеплением, причем зимняя погода в этом регионе будет играть крайне важную роль в определении весенней и летней погоды по всей Евразии, поэтому все эти погодные пертурбации нельзя игнорировать и Северо-Восточной Азии, включая Корейский полуостров.