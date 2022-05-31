Метеорологический спутник увидел Великое потемнение Бетельгейзе
Звезда попала на кадры японского геостационарного спутника Himawari-8.
Звезда попала на кадры японского геостационарного спутника Himawari-8.
Японские астрономы пронаблюдали Великое потемнение Бетельгейзе, произошедшее в 2019—2020 годах, необычным способом — используя метеорологический спутник. Благодаря спутнику Himawari-8 ученые определили, что за рекордное падение яркости может отвечать как пылевое облако, так и локальное понижение температуры звезды. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.
Бетельгейзе представляет собой один из наиболее изученных красных сверхгигантов и находится в финале своего жизненного пути — ожидается, что в ближайшие десять тысяч лет звезда может взорваться как сверхновая II типа.
В период с конца 2019 года по начало 2020 года Бетельгейзе потускнела в оптическом диапазоне примерно на 1,2 звездной величины, что стало историческим минимумом яркости и получило обозначение «Великое потемнение».
У астрономов было несколько гипотез, объясняющих падение яркости звезды, такие как локальное уменьшение эффективной температуры звезды, затенение облаком пыли, которое либо только что образовалось, либо проходило по диску звезды, или изменение углового диаметра Бетельгейзе. Пылевая гипотеза получила несколько подтверждений, хотя доказательства были и у версий, не связанных с пылью.
Группа астрономов во главе с Дайсуке Танигучи (Daisuke Taniguchi) из Университета Токио сообщила, что им удалось пронаблюдать Великое затемнение Бетельгейзе необычным способом — при помощи японского геостационарного метеорологического спутника Himawari-8. Он делает снимки всего земного диска каждые 10 минут, используя прибор AHI (Advanced Himawari Imager), работающий в оптическом и инфракрасном диапазонах волн. При этом каждый раз в кадр попадает область космического пространства вокруг края земного диска, где находится ряд звезд, в том числе и Бетельгейзе. Благодаря этому ученые смогли составить каталог кривых блеска Бетельгейзе в период с января 2017 года по июнь 2021 года, используя данные наблюдений в диапазоне длин волн 0,45−13,5 микрометров, и отследить динамику Великого потемнения.
Ученые пришли к выводу, что понижение эффективной температуры звезды и повышенное поглощение излучения Бетельгейзе пылью вблизи ее фотосферы могли почти в равной степени способствовать Великому потемнению.
Кроме того, возможно что в нижней части фотосферы звезды в январе 2019 года возникла ударная волна, которая распространилась во внешнюю оболочку Бетельгейзе и прошла сквозь сгусток теплого газа за пределами фотосферы звезды.
Подробнее про судьбу Бетельгейзе можно узнать из нашего материала «Часики-то»>nplus1.ru/material/2019/12/30/exploded«>»Часики-то тикают".
Александр Войтюк