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11:11 (мск), источник: Газета.Ру

Астрономы нашли новый класс нейтронных звезд — странный «зомби-пульсар»

Международная группа ученых, работающих с южноафриканским радиотелескопом MeerKAT, обнаружила новую разновидность небесных тел — чрезвычайно медленно вращающийся «зомби-пульсар» PSR J0901−4046, совершающий один оборот за 76 секунд.

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Источник: NSF/LIGO/Sonoma State University/A.Simonnet

Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.

Большинство пульсаров — остатков выгоревших и взорвавшихся звезд, радиоизлучающих нейтронных звезд — вращаются со скоростью свыше оборота в секунду, однако Маниша Калеб из британского Манчестерского университета и ее коллеги обнаружили особенно странный пульсар, расположенный на расстоянии примерно в 1300 световых лет от Земли, который совершает полный оборот за 76 с.

«Это очень необычный тип радиоизлучающих нейтронных звезд, — говорит Калеб. — Он, можно сказать, находится на “кладбище нейтронных звезд” и уже не должен испускать радиоимпульсы. Это как звезда-зомби». Пульсары обычно делают оборот каждые 0,25−2 с или даже чаще, но по мере своего старения они постепенно замедляют вращение. В конце концов они перестают посылать импульсы и становятся обычными нейтронными звездами, отправляясь на «звездное кладбище». Граница, на которой это происходит, известна как «линия смерти».

Открытие нового объекта, производящего по крайней мере семь отчетливо разных квазипериодических радиоимпульсов, более чем вдвое улучшает рекорд предыдущего самого медленно вращающегося пульсара, которому на оборот требовалось 23,5 с. Поэтому черта, за которой начинается «линия смерти», теперь потребует пересмотра, считает Калеб. Тот факт, что этот квазизвездный объект все еще остается пульсаром, бросает вызов многим современным теоретическим моделям нейтронных звезд.

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