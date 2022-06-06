Фотографу удалось запечатлеть удар молнии в Эйфелеву башню
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
В эту субботу в Эйфелеву башню ударила молния, сообщает французский канал BFM TV. Кадры с этим невероятным моментом успел «поймать» фотограф Кулик Бертран.
Это не первый случай, когда молния ударяет в Эйфелеву башню. Согласно ее официальному сайту, с 1889 года в среднем ежегодно в памятник попадает пять ударов из-за шторма.
«Это не влияет на башню и не представляет опасности для населения», — уточняет редакция.
Олеся Маевская