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14:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотографу удалось запечатлеть удар молнии в Эйфелеву башню

Никто не пострадал.

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В эту субботу в Эйфелеву башню ударила молния, сообщает французский канал BFM TV. Кадры с этим невероятным моментом успел «поймать» фотограф Кулик Бертран.

Это не первый случай, когда молния ударяет в Эйфелеву башню. Согласно ее официальному сайту, с 1889 года в среднем ежегодно в памятник попадает пять ударов из-за шторма.

«Это не влияет на башню и не представляет опасности для населения», — уточняет редакция.

Олеся Маевская

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