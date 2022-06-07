Астроном-любитель рассчитал вероятность инопланетного вторжения на Землю и наоборот
Но в теории это произойдет нескоро.
Но в теории это произойдет нескоро.
Астроном-любитель Альберто Кабальеро, далекий от астрофизики, космонавтики и изучения инопланетных форм жизни, рассчитал, какова вероятность инопланетного вторжения на Землю. Докторант по разрешению конфликтов в Университете Виго в Испании ранее уже публиковал исследование о потенциальном признаке внеземной жизни в рецензируемом Международном журнале астробиологии.
«В этой статье делается попытка дать оценку распространенности враждебных внеземных цивилизаций путем экстраполяции вероятности того, что мы, как человеческая цивилизация, нападем или вторгнемся в обитаемую экзопланету», — прокомментировал Кабальеро. Изучив историю войн человечества с 1915 по 2022 год, он определил, что с большей долей вероятности новый конфликт устроит США.
Дальнейшие расчеты показали, что текущая вероятность вторжения людей на другую обитаемую планету составляет 0,028% — но эта вероятность относится к нынешнему состоянию человеческой цивилизации, то есть на ближайшие 2,5 столетия.
Исходя из этого, Альберто подсчитал, что частота человеческих вторжений на чужие территории будет снижаться обратно пропорционально прошлым конфликтам. Следуя из этого, человеческая раса нападет на инопланетную с вероятностью 0,0014%, когда через 259 лет мы потенциально станем межзвездной цивилизацией.
А теперь самое интересное. С учетом количества потенциально обитаемых планет в Млечном Пути, согласно научной статье 2012 года, в теории это 15 785 инопланетных цивилизаций, потенциально 4 из них могут оказаться враждебными. И вот когда мы узнаем это наверняка, вполне вероятно произойдет межпланетная война. Сам Кабальеро отмечает, что Земля скорее погибнет от столкновения с астероидом, чем от конфликта с инопланетянами.
Олеся Маевская