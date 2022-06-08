Уровень углекислого газа достиг исторического максимума
И притом остался таким же, как и 4 000 000 лет назад.
И притом остался таким же, как и 4 000 000 лет назад.
В мае 2022 года обсерватория фоновой атмосферы Мауна-Лоа на Гавайях зафиксировала максимально высокий уровень углекислого газа за последние 4 миллиона лет, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
До начала промышленной революции концентрация CO2 составляла 280 частиц на миллион. С того времени люди выбросили в атмосферу 1,5 триллиона тонн углекислого газа, большая часть которого будет продолжать нагревать атмосферу в течение тысяч лет. В мае 2022 года его уровень достиг 421 частицу на миллион.
Нынешний показатель углекислого газа сопоставим с тем, что был на Земле 4,1−4,5 миллиона лет назад. Тогда на месте арктической тундры росли леса, а уровень моря был на 5−25 метров выше, чем сейчас. Этого бы хватило, чтобы затопить большинство современных прибрежных городов. Ученые делают вывод, что несмотря на десятилетние исследования, переговоры и экологическое потребление ресурсов, мировое сообщество не смогло значительно замедлить, не говоря уже о том, чтобы обратить вспять ежегодный рост уровня CO2 в атмосфере.
Олеся Маевская