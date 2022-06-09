Ученые выяснили, что молодой Юпитер поглотил множество «зародышей» планет
Из-за этого планета не имеет общую газовую структуру и среднюю температуру.
Из-за этого планета не имеет общую газовую структуру и среднюю температуру.
Международная группа астрономов обнаружила, что газовая оболочка Юпитера неоднородна. Внутренняя ее часть содержит больше металлов, чем внешняя, что в сумме составляет от 11 до 30 земных масс — примерно 3−9% от общей массы Юпитера. Это достаточно высокая концентрация вещества.
В журнале Astronomy & Astrophysics появилось исследование о «составе» Юпитера, которое возглавила Ямила Мигель из Лейденской обсерватории (Нидерланды), пишет SciTech Daily. Данные, полученные космическим аппаратом «Джуно», помогли исследовательнице и ее коллегам сделать вывод о формировании планеты. Немалую роль в появлении Юпитера сыграли планетезимали — небесные тела на орбите.
«У газового гиганта, подобного Юпитеру, есть два механизма приобретения металлов во время своего формирования: путем аккреции (поглощения) мелких камешков или более крупных планетезималей. Мы знаем, что когда молодая планета-гигант становится достаточно крупной, она выталкивает камешки наружу. Таким образом, мы можем исключить сценарий, при котором они попадали бы в атмосферу исключительно в виде мелких камней», — пояснила Мигель.
Олеся Маевская