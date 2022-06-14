Телескоп «Гайя» помог создать подробнейший «атлас» Млечного Пути
По нему ученые смогут изучить историю галактики.
По нему ученые смогут изучить историю галактики.
Космический телескоп «Гайя» был запущен в 2013 году, начал изучение и подсчет звезд в 2014-м, и лишь в прошлый понедельник Европейское космическое агентство опубликовало результаты его работы. За 9 лет аппарат собрал три набора данных: о расположении, скорости и траектории движения почти 1,8 млрд звезд, расположенных в Млечном Пути.
Благодаря этому астрономы с беспрецедентной точностью смогут вычислить массу, измерить температуру каждого из светил, рассчитать их возраст, примерный химический состав и другие параметры, а также смоделировать их облик на миллиарды лет в прошлое или будущее.
Я бы назвал полученные данные тихой революцией. Ведь мы получили подробное описание сотен миллионов звезд, о котором раньше не могли даже мечтать.
«Гайя» способен собрать данные примерно о 2 млрд наиболее ярких звезд, расположенных недалеко от нее, но это лишь около 1% от их общего количества в галактике. Однако благодаря полученным телескопом данными, обработанных специальных алгоритмом, астрономам удалось составить довольно подробную карту Млечного Пути.
Космический телескоп расположен в точке Лагранжа L₂ системы Земля-Солнце на расстоянии в 1,5 млн км от нашей планеты. Он вращается вокруг Солнца синхронно с нашей планетой, которая защищает его от бликов.
Ежедневно «Гайя» передает на Землю от 20 до 100 Гбайт данных, но прежде, чем они будут изучены, Консорциум по обработке и анализу данных телескопа, состоящий из более чем 400 исследователей и инженеров из шести суперкомпьютерных центров Европы, тратит годы на обработку, калибровку и проверку получаемой от телескопа информации.
«Это то же самое, как если бы вы пытались определить форму здания, находясь внутри него. Чтобы понять форму галактики, нужно знать, где находятся отдельные звезды. Но они расположены очень далеко друг от друга, и для фиксации их положения в трех измерениях требуется чрезвычайно высокая точность», — рассказал один из участников проекта Йос де Брюйне. Каждый набор данных Gaia сопровождается пометкой «лучшая карта Млечного Пути на сегодняшний день».
Постепенно астрономы собирают воедино историю Млечного Пути. Ученые уже установили, что около 10 млрд лет назад зарождающийся Млечный Путь столкнулся с другой галактикой. Миссия «Гайя» продлится до 2025 года.
Олеся Маевская