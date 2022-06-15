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12:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над миром взошла «клубничная» Луна (фото)

Спасибо индейцам за оригинальное название явления.

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В ночь на 15 июня в разных точках мира можно было наблюдать «клубничное» суперлуние. Так его прозвали индейцы Северной Америки: его появление совпадало с созреванием клубники.

«Клубничное» полнолуние обычно происходит в июне — начале июля. Интенсивность ее «окраса» обычно зависит от близости фазы ко дню летнего солнцестояния (22 июня), географической широты и атмосферных условий.

При суперлунии разница спутника в размерах не такая уж и большая по сравнению с другими полнолуниями, но все же Луна выглядит крупнее, особенно вблизи горизонта на фоне земных объектов. В Европе это летнее полнолуние еще называют «медовым».

Олеся Маевская

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