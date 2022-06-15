Над миром взошла «клубничная» Луна (фото)
Спасибо индейцам за оригинальное название явления.
Спасибо индейцам за оригинальное название явления.
В ночь на 15 июня в разных точках мира можно было наблюдать «клубничное» суперлуние. Так его прозвали индейцы Северной Америки: его появление совпадало с созреванием клубники.
«Клубничное» полнолуние обычно происходит в июне — начале июля. Интенсивность ее «окраса» обычно зависит от близости фазы ко дню летнего солнцестояния (22 июня), географической широты и атмосферных условий.
При суперлунии разница спутника в размерах не такая уж и большая по сравнению с другими полнолуниями, но все же Луна выглядит крупнее, особенно вблизи горизонта на фоне земных объектов. В Европе это летнее полнолуние еще называют «медовым».
Олеся Маевская