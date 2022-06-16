Ученые обнаружили самую быстрорастущую черную дыру во Вселенной
Она расположена в созвездии Центавра.
Она расположена в созвездии Центавра.
Международная группа астрономов во главе с учеными из Австралийского национального университета обнаружила самую быстрорастущую черную дыру за последние 9 миллиардов лет, сообщает официальный сайт университета. Ежесекундно она втягивает в себя объем материи, эквивалентный размеру Земли, и в три миллиарда раз массивнее Солнца. Данные о ней уже появились на arXiv.
Ученые сделали открытие случайно: изначально они искали близкие пары двойных звезд в Млечном Пути, но неожиданно заметили необычный объект. Им оказался квазар, представляющий собой активный центр галактики, где господствует очень интенсивно поглощающая материал сверхмассивная черная дыра. Ему присвоили научное название SMSS J114447.77- 430859.3 или J1144.
Ярчайший квазар расположен в созвездии Центавра и находится на расстоянии около 7 миллиардов световых лет от нас. Его светимость в 7 тысяч раз больше, чем у всего Млечного пути, а масса составляет 2,6 миллиарда солнечных масс.
«Теперь мы хотим узнать, как он появился, — сказал ведущий автор исследования Кристофер Онкен из Австралийского национального университета. — Это удивительная находка. Астрономы охотятся за подобными объектами уже более 50 лет. И найдены тысячи более тусклых, а этот удивительно яркий объект оставался незамеченным до сих пор».
Олеся Маевская