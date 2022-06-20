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16:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Челябинские дети искупались в луже на проезжей части (видео)

Детей и водителей, кажется, ничего не смущает.

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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено «счастливое лето» челябинских детей. Несколько мальчишек купаются в огромной луже у остановки.

Детей не смущает, что они плавают на проезжей части, а в метре от них «проплывают» машины и рейсовые автобусы. Замечания прохожих тоже остались без внимания.

По информации от МЧС, с 17 июня в регионе действует предупреждение о сильных дождях и ветре.

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Олеся Маевская

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