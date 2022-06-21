Специалисты клонировали «Тургеневский дуб», уничтоженный ураганом
Дереву было 198 лет.
Дереву было 198 лет.
ВОРОНЕЖ, 21 июня. /ТАСС/. Ученые Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий в Воронеже смогли клонировать «Тургеневский дуб» возрастом 198 лет, уничтоженный ураганом в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области. В настоящее время получено пять клонов дерева, рассказал ТАСС во вторник врио директора ВНИИ Олег Корчагин.
В ноябре 2021 года в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области ураган повалил и уничтожил «Тургеневский дуб», который был главной реликвией усадьбы матери писателя Ивана Тургенева. Предположительно, Тургенев посадил его в период между 1828 и 1838 годами.
«Сейчас уже есть в пробирке, в стекле, маленький дубок. Не один, [их] пять, они в разном состоянии. Условно говоря, мы сейчас имеем “Тургеневский дуб” в нескольких экземплярах в пробирке. Микроклон существует», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ученые ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии взяли в музее-заповеднике в Орловской области образцы тканей дуба, поваленного ураганом в конце ноября 2021 года, и начали с ними работать. «Работа шла очень сложно, так как это худшие условия для клонирования: дерево старое, в состоянии покоя (к зиме) сгнило, но удалось взять биологический объект — экспланты, часть биологической ткани. Обычно ученые работают с молодыми объектами, с молодыми тканями, а здесь одни проблемы, потому что дерево старое и сгнившее. Условно, из пяти этапов доведения — от взятия экспланта до открытого грунта — мы находимся на втором», — сказал Корчагин.
По его словам, с клонированием дерева в возрасте 198 лет in vitro (в пробирке) в ВНИИ ранее не работали. «Дереву 198 лет, а обычно берут материал или с совсем молодых побегов, или с деревьев до 10 лет, а с таким старым в нашем учреждении столкнулись впервые <…>. Но если мы этим не займемся, то никто кроме нас, это дело чести — спасти “Тургеневский дуб”, — объяснил Корчагин.
По данным представителя ВНИИ, на финальном этапе клонированные образцы высадят в теплице и получат саженцы, идентичные «Тургеневскому дубу». Всероссийский НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий ведет историю с 1970 года, когда в Воронеже было организовано Всесоюзное научно-производственное объединение лесной селекции древесных пород. В 2014 году в нем образовали Центр лесных биотехнологий для фундаментальных и проблемно-ориентированных прикладных научно-исследовательских работ с перспективными лесными породами.