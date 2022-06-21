На побережье Франции обрушился мини-торнадо
И это не единственный случай природного катаклизма в стране.
И это не единственный случай природного катаклизма в стране.
Посетители побережья города Кальвадос в Нормандии были вынуждены экстренно покинуть пляжи из-за климатического бедствия, пишет Daily Mail. Многие получили травмы, пятерых людей госпитализировали, а один погиб — сильным порывом его выбросило в окно ресторана.
За несколько минут температура воздуха упала с 30 до 15 градусов по Цельсию, поднялся сильный ветер с дождем и градом.
Это не первый шторм, который обрушился на Францию: на приморских курортах Довиль, Виллер-сюр-Мер, Уистреам и Трувиль-сюр-Мер бушуют сильные ветры. Сами французы делятся видео в социальных сетях, на которых дождь с градом застает их в машинах, домах и на работе.
Последствия глобального потепления привели к тому, что береговая линия Франции заметно поднялась. Жители 126 прибрежных населенных пунктов были вынуждены срочно адаптироваться к климатическим условиям. Эксперты из правительственной организации Météo-France утверждают, что из-за потепления к концу этого столетия все прибрежные города и деревни Франции будут находиться под угрозой разрушительных штормов и наводнений.
Олеся Маевская