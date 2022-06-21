IKEA сократит бизнес в России и продаст все четыре завода В компании это объяснили тем, что из-за санкций ухудшилась ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок. Также IKEA сократит бизнес и штат сотрудников в стране
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
13Последний герой
14:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

На побережье Франции обрушился мини-торнадо

И это не единственный случай природного катаклизма в стране.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 56% 765 мм рт. ст. 2 м/с

Посетители побережья города Кальвадос в Нормандии были вынуждены экстренно покинуть пляжи из-за климатического бедствия, пишет Daily Mail. Многие получили травмы, пятерых людей госпитализировали, а один погиб — сильным порывом его выбросило в окно ресторана.

Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько минут температура воздуха упала с 30 до 15 градусов по Цельсию, поднялся сильный ветер с дождем и градом.

Это не первый шторм, который обрушился на Францию: на приморских курортах Довиль, Виллер-сюр-Мер, Уистреам и Трувиль-сюр-Мер бушуют сильные ветры. Сами французы делятся видео в социальных сетях, на которых дождь с градом застает их в машинах, домах и на работе.

Последствия глобального потепления привели к тому, что береговая линия Франции заметно поднялась. Жители 126 прибрежных населенных пунктов были вынуждены срочно адаптироваться к климатическим условиям. Эксперты из правительственной организации Météo-France утверждают, что из-за потепления к концу этого столетия все прибрежные города и деревни Франции будут находиться под угрозой разрушительных штормов и наводнений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»