Во Флориде поймали самого крупного питона в истории штата Исследователи предотвратили появление более 100 новых опасных особей
Фоторепортажи
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
15:03 (мск), источник: Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, как правильно загорать и купаться

Эксперты дали советы, как правильно загорать и купаться в жаркую погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на состояние кожи. Они ускоряют процесс старения и истощают ее защитные механизмы. Лучше всего появляться на солнце только в утреннее и вечернее время, предупреждает врач — косметолог-дерматолог Ирина Акулич.

В жару нужно пить много воды и не забывать о головном уборе.

Дерматолог призвала не пользоваться сметаной от ожогов и другими народными методами. Лучше всего приобрести в аптеке пантенол.

Микробиолог Евгений Плисов напомнил, что не стоит купаться в непроверенных местах. Бактерии могут попасть в организм, если случайно проглотить воду из пруда или другого открытого водоема, в который могут сливать продукты животного происхождения, передает «360».

В эти выходные, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается жара. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ирины Бойко, как защитить себя от проблем со здоровьем в такую погоду.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Группа риска: врач-терапевт Чернышова рассказала, кто может умереть от а...
«Нас ждет судебное разбирательство»: действительно ли в России произошел...
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»