Эксперты рассказали, как правильно загорать и купаться
Эксперты дали советы, как правильно загорать и купаться в жаркую погоду.
Эксперты дали советы, как правильно загорать и купаться в жаркую погоду.
Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на состояние кожи. Они ускоряют процесс старения и истощают ее защитные механизмы. Лучше всего появляться на солнце только в утреннее и вечернее время, предупреждает врач — косметолог-дерматолог Ирина Акулич.
В жару нужно пить много воды и не забывать о головном уборе.
Дерматолог призвала не пользоваться сметаной от ожогов и другими народными методами. Лучше всего приобрести в аптеке пантенол.
Микробиолог Евгений Плисов напомнил, что не стоит купаться в непроверенных местах. Бактерии могут попасть в организм, если случайно проглотить воду из пруда или другого открытого водоема, в который могут сливать продукты животного происхождения, передает «360».
В эти выходные, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается жара. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ирины Бойко, как защитить себя от проблем со здоровьем в такую погоду.