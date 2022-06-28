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18:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за обрушившегося циклона Приморье утопает в воде (видео)

Затоплены не только улицы, но и дома.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 36% 766 мм рт. ст. 5 м/с

Жители Владивостока делятся в соцсетях фотографиями и видео последствий погодной катастрофы. Синоптики обещают, что сильные дожди с ветром будут идти еще несколько дней.

Плывущие по дорогам машины, обесточенные и затопленные квартиры — новые реалии жителей Владивостока. Многим страшно находиться в собственном доме: вода бежит по стенам, попадает в электросчетчики, которые тут же замыкает. Жители боятся, что начнется пожар.

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По информации администрации города, при необходимости бригады дорожных служб поднимают решетки на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее спустить воду.

Олеся Маевская

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