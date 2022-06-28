Из-за обрушившегося циклона Приморье утопает в воде (видео)
Затоплены не только улицы, но и дома.
Затоплены не только улицы, но и дома.
Жители Владивостока делятся в соцсетях фотографиями и видео последствий погодной катастрофы. Синоптики обещают, что сильные дожди с ветром будут идти еще несколько дней.
Плывущие по дорогам машины, обесточенные и затопленные квартиры — новые реалии жителей Владивостока. Многим страшно находиться в собственном доме: вода бежит по стенам, попадает в электросчетчики, которые тут же замыкает. Жители боятся, что начнется пожар.
По информации администрации города, при необходимости бригады дорожных служб поднимают решетки на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее спустить воду.
Олеся Маевская