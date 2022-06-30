Астрофизики обнаружили крупнейшую молекулу спирта в центре Млечного Пути
В межзвездном пространстве спиртовое соединение было найдено впервые.
В межзвездном пространстве спиртовое соединение было найдено впервые.
Международная группа исследователей Радиоастрономического института Макса Планка, Германия, обнаружила молекулу изопропанола в межзвездном пространстве. Это органическое соединение, простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда, который добавляют в санитайзеры.
Изопропанол располагается в газопылевом облаке Стрелец B2, пишет Phys.org. За последние 50 лет астрономы идентифицировали 276 молекул в межзвездной среде, но спиртовое соединение было найдено впервые.
Астрофизики рассчитывают, что обнаружение и изучение молекул поможет понять, как в межзвездном пространстве образуются различные вещества.
Олеся Маевская