Банк России представил новую купюру номиналом сто рублей На новой банкноте изображены символы Москвы - Красная площадь, парк "Зарядье", здание МГУ на Воробьевых горах. При этом с нее убрали квадригу Аполлона
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
16:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрофизики обнаружили крупнейшую молекулу спирта в центре Млечного Пути

В межзвездном пространстве спиртовое соединение было найдено впервые.

Международная группа исследователей Радиоастрономического института Макса Планка, Германия, обнаружила молекулу изопропанола в межзвездном пространстве. Это органическое соединение, простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда, который добавляют в санитайзеры.

Изопропанол располагается в газопылевом облаке Стрелец B2, пишет Phys.org. За последние 50 лет астрономы идентифицировали 276 молекул в межзвездной среде, но спиртовое соединение было найдено впервые.

Астрофизики рассчитывают, что обнаружение и изучение молекул поможет понять, как в межзвездном пространстве образуются различные вещества.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»