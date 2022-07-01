Что изменится в жизни россиян с 1 июляБыстрое оформление паспорта, защита пенсий, квалификация гидов и другие нововведения
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
12:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Челябинской области в разгар лета выпал снег

Местные жители уже привыкли к погодным странностям.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 78% 763 мм рт. ст. 5 м/с

29 июня в северной части национального парка «Таганай» Челябинской области выпал снег, а температура понизилась почти до минуса. Осадки покрыли самую северную точку хребта Большой Таганай, входящего в систему южноуральских гор.

Сотрудники парка отметили, что подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, но видеть побелевшие окрестности в конце июня странно. Уже во второй половине дня на вершине выглянуло солнце, снег подтаял, а в небе появилась двойная радуга.

По наблюдениям местных жителей, за одни сутки на Дальнем Таганае могут смениться все времена года. Зима здесь наступает на две недели раньше и заканчивается на месяц позже, чем у подножия.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»