В Челябинской области в разгар лета выпал снег
Местные жители уже привыкли к погодным странностям.
Местные жители уже привыкли к погодным странностям.
29 июня в северной части национального парка «Таганай» Челябинской области выпал снег, а температура понизилась почти до минуса. Осадки покрыли самую северную точку хребта Большой Таганай, входящего в систему южноуральских гор.
Сотрудники парка отметили, что подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, но видеть побелевшие окрестности в конце июня странно. Уже во второй половине дня на вершине выглянуло солнце, снег подтаял, а в небе появилась двойная радуга.
По наблюдениям местных жителей, за одни сутки на Дальнем Таганае могут смениться все времена года. Зима здесь наступает на две недели раньше и заканчивается на месяц позже, чем у подножия.
Олеся Маевская