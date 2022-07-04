Что изменится в жизни россиян с 1 июляБыстрое оформление паспорта, защита пенсий, квалификация гидов и другие нововведения
Фоторепортажи
8В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
05:52 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд сообщил, что несколько регионов РФ ожидает некомфортная погода

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ливни прогнозируются в Архангельской, Иркутской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Забайкальском, Приморском краях и Бурятии в ближайшие дни. Юг России, Белгородскую и Воронежскую области ожидает «опасное солнце» с высоким ультрафиолетовым излучением, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 51% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

«В Архангельской области в понедельник прогнозируются дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. Аналогичная ситуация в Иркутской области — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с. В Бурятии ожидается ливневый дождь, гроза. В Забайкальском крае погода будет представлять опасность — очень сильный дождь, сильный ливень, гроза и град», — сообщил он.

По словам Вильфанда, ливни в ближайшие два-три дня также ожидаются в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Приморском крае.

Метеоролог рассказал, что Белгородскую, Воронежскую области и регионы на юге России ждет «опасное солнце» с высоким индексом ультрафиолета.

Индекс излучения будет достигать шесть-восемь единиц — это означает, что в полуденные часы стоит избегать солнца, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными кремами с высоким уровнем защиты.

Жара ожидается в Якутии, Хабаровском крае, Амурской области. «В Якутии температура выше нормы будет на 7−8 градусов. В Хабаровском крае, Амурской области тоже очень жарко. Тяжкая ситуация», — сообщил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в Якутии в ближайшие три дня температура воздуха будет достигать отметки в 30−34 градуса тепла.

Об индексе

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

Проблема повышенного уровня ультрафиолетового излучения для большинства регионов России становится актуальна весной. Уровень ультрафиолетового излучения зависит от ряда факторов, в том числе географической широты, высоты над уровнем моря, облачности, озонового слоя. Высокий индекс излучения опасен для кожи и глаз.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
"Эта продукция не производится в нашей стране, а уровень зависимости от импорта составляет 100%"
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»