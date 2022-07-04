Вильфанд сообщил, что несколько регионов РФ ожидает некомфортная погода

«В Архангельской области в понедельник прогнозируются дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. Аналогичная ситуация в Иркутской области — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с. В Бурятии ожидается ливневый дождь, гроза. В Забайкальском крае погода будет представлять опасность — очень сильный дождь, сильный ливень, гроза и град», — сообщил он.
По словам Вильфанда, ливни в ближайшие два-три дня также ожидаются в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Приморском крае.
Индекс излучения будет достигать шесть-восемь единиц — это означает, что в полуденные часы стоит избегать солнца, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными кремами с высоким уровнем защиты.
Жара ожидается в Якутии, Хабаровском крае, Амурской области. «В Якутии температура выше нормы будет на 7−8 градусов. В Хабаровском крае, Амурской области тоже очень жарко. Тяжкая ситуация», — сообщил Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, в Якутии в ближайшие три дня температура воздуха будет достигать отметки в 30−34 градуса тепла.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.
При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом.
Проблема повышенного уровня ультрафиолетового излучения для большинства регионов России становится актуальна весной. Уровень ультрафиолетового излучения зависит от ряда факторов, в том числе географической широты, высоты над уровнем моря, облачности, озонового слоя. Высокий индекс излучения опасен для кожи и глаз.