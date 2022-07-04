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14:42 (мск), источник: RTVi

Сидней столкнулся с мощным наводнением. Фотогалерея

В Сиднее продолжается эвакуация населения из-за наводнения, которое, как говорят официальные лица, с высокой долей вероятности станет крупнейшим за последние 18 месяцев. Как выглядит самый многонаселенный город Австралии (5 млн жителей) после разгула стихии — в фотогалерее RTVI.

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Нынешнее наводнение в Сиднее и окрестностях — четвертое за последние полтора года и самое серьезное. Из-за проливных дождей водоемы выходят из берегов, вода затапливает жилые кварталы, улицы оказываются заблокированными. Распоряжения покинуть дома или быть готовыми сделать это получили 32 тыс. человек, сообщило 4 июля агентство Associated Press.

«По последней информации, очень высоки шансы на то, что это наводнение окажется хуже, чем любое из трех предыдущих, имевших место в этих районах в последние 18 месяцев», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Мюррей Уотт. По его словам, затопленными в этот раз могут оказаться и те районы, которые не пострадали при предыдущих крупных наводнениях в марте и апреле этого года, а также марте прошлого.

По данным Метеорологического бюро Австралии, в некоторых районах вокруг Сиднея за последние 24 часа выпало до полутора метров осадков.

По словам менеджера бюро Джейн Голдинг, синоптики ожидают ослабления дождей 5 июля, но не полного прекращения осадков. Прогноз предполагает дожди на всю неделю.

Наиболее опасной ситуация считается в районе рек Хоуксбури на северо-западе Сиднея и Непеан на западе города. Осадки сопровождаются сильным ветром, что приводит к падению деревьев, которые повреждают крыши домов и блокируют дороги. Жителям Сиднея рекомендовано не совершать поездок без крайней необходимости.

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