Сидней столкнулся с мощным наводнением. Фотогалерея

Нынешнее наводнение в Сиднее и окрестностях — четвертое за последние полтора года и самое серьезное. Из-за проливных дождей водоемы выходят из берегов, вода затапливает жилые кварталы, улицы оказываются заблокированными. Распоряжения покинуть дома или быть готовыми сделать это получили 32 тыс. человек, сообщило 4 июля агентство Associated Press.
«По последней информации, очень высоки шансы на то, что это наводнение окажется хуже, чем любое из трех предыдущих, имевших место в этих районах в последние 18 месяцев», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Мюррей Уотт. По его словам, затопленными в этот раз могут оказаться и те районы, которые не пострадали при предыдущих крупных наводнениях в марте и апреле этого года, а также марте прошлого.
По словам менеджера бюро Джейн Голдинг, синоптики ожидают ослабления дождей 5 июля, но не полного прекращения осадков. Прогноз предполагает дожди на всю неделю.
Наиболее опасной ситуация считается в районе рек Хоуксбури на северо-западе Сиднея и Непеан на западе города. Осадки сопровождаются сильным ветром, что приводит к падению деревьев, которые повреждают крыши домов и блокируют дороги. Жителям Сиднея рекомендовано не совершать поездок без крайней необходимости.