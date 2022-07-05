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13:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американский штат Орегон атаковали гигантские сверчки

Фермеры бьют тревогу.

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Очередное засушливое лето создало благоприятные условия для появления роев насекомых в центральном и восточном Орегоне, в частности — для кузнечиков и сверчков. Фермеры штата бьют тревогу: насекомые уничтожают урожай в огромных количествах.

Портал Oregon Public Broadcasting сообщает, что только в 2021 году жуки уничтожили более 4 миллионов гектаров пастбищных угодий в 18 округах. Сейчас Департамент сельского хозяйства штата Орегон поддерживает местных добровольцев, которые принимают меры для борьбы с вредителями.

Борьба с большими мормонскими сверчками — вынужденное ежегодное мероприятие. Эксперты полагают, что все началось с появления вредителей в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, еще в 1880-х годах.

Олеся Маевская

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