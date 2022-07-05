Американский штат Орегон атаковали гигантские сверчки
Фермеры бьют тревогу.
Фермеры бьют тревогу.
Очередное засушливое лето создало благоприятные условия для появления роев насекомых в центральном и восточном Орегоне, в частности — для кузнечиков и сверчков. Фермеры штата бьют тревогу: насекомые уничтожают урожай в огромных количествах.
Портал Oregon Public Broadcasting сообщает, что только в 2021 году жуки уничтожили более 4 миллионов гектаров пастбищных угодий в 18 округах. Сейчас Департамент сельского хозяйства штата Орегон поддерживает местных добровольцев, которые принимают меры для борьбы с вредителями.
Борьба с большими мормонскими сверчками — вынужденное ежегодное мероприятие. Эксперты полагают, что все началось с появления вредителей в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, еще в 1880-х годах.
Олеся Маевская