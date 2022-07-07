Синоптики актуализировали понятие «погодная аномалия»

Под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениями. Температура может быть аномальной для конкретного дня или месяца. «Нормальной погодой» считается та, которая аналогична предшествующим периодам.
«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — сообщил он.
Благодаря переходу на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, понятие «аномально теплая погода» будет звучать реже в прогнозах.
Подробно о новых климатических нормах и актуализации понятия «температурная аномалия» Вильфанд расскажет на пресс-конференции в четверг.
Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периоды для расчета климатических норм. Ранее использовались значения для периода с 1961 по 1990 годы. Новые климатические нормы охватывают период с 1991 по 2020 годы.