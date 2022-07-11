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12:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Роскосмос показал «трещины» на Солнце

Их длина может достигать 380 000 км.

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Источник: Роскосмос

Роскосмос совместно с Институтом прикладной математики имени М. В. Келдыша представил снимок с изображением Солнца, покрытого «трещинами» в период нарастающей активности 25-го солнечного цикла. На нем видно, как звезду будто покрывают трещины.

На самом деле это протуберанцы — плотные сгустки вещества, которое поднимается над поверхностью Солнца. Отмечается, что подобные образования имеют огромные размеры и зачастую превышают расстояние от Земли до Луны (более 384 000 км).

Яркие зоны на снимке — так называемые активные области, в которых наблюдаются более светлые «факелы» и более темные солнечные пятна.

«Последствия вспышек солнечной активности на Земле проявляются в виде магнитных бурь и высыпания заряженных частиц в ионосфере, порождающих полярные сияния», — добавили в Роскосмосе.

Олеся Маевская

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