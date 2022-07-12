На Камчатке впервые оценили запасы платины в лаве местных вулканов
Суммарное содержание элемента колеблется от 2,3 до 11,7 миллиграмм на тонну породы.
Суммарное содержание элемента колеблется от 2,3 до 11,7 миллиграмм на тонну породы.
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Исследователи Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН с коллегами изучили вулканические породы Камчатки, чтобы выяснить особенности и количество содержания в них платины и других металлов. Полученные данные важны для понимания образования месторождений металлов платиновой группы, сообщила во вторник пресс-служба Минобрнауки России.
К элементам платиновой группы относятся шесть благородных металлов: рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина.
Их используют в промышленности, прежде всего, в электротехнике. И хотя из вулканических пород их не добывают, но образование месторождений металлов этой группы связано с эволюцией магмы. Поэтому ученым важно выяснить, как ведут себя эти элементы в процессе подъема магмы из недр Земли, как они распределены в вулканических комплексах, какие параметры влияют на их накопление и так далее.
«В результате проведенной работы удалось определить, что суммарное содержание элементов платиновой группы в магнезиальных базальтах вулканов Камчатки колеблется от 2,3 до 11,7 миллиграмм на тонну породы. Это сравнимо с содержанием платиноидов в сходных породах других островных дуг, изученных исследователями в различных районах мира. Кроме того, было обнаружено, что ни положение вулкана, ни какие-либо особенности химического состава лав не влияют на содержание платиноидов. Только изучение минералогических особенностей лав помогло дать ответ на вопрос, отчего в них зависит содержание элементов платиновой группы», — сказал один из авторов работы Дмитрий Савельев, слова которого приводятся в сообщении.
В новой работе ученые изучили богатые магнием породы вулканов Шивелуч, Харчинский, Заречный, Ключевской, Толбачик, Горелый, а также породы небольших вулканических конусов горы Медвежья и мыса Красный. Эти вулканы расположены на большом расстоянии друг от друга, что позволило ученым исследовать различные участки региона. Выбранные породы интересны исследователям, так как их состав несет информацию о происходящих в мантии Земли и нижней части земной коры процессах.
Минеральный и химический состав собранных образцов исследователи изучали в лабораториях в Петропавловске-Камчатском, Новосибирске, Иркутске и Москве. Полученные данные, как отметили в Минобрнауки России, позволяют ученым предположить, что выявленные закономерности содержания элементов платиновой группы связаны с отделением сульфидного расплава от основного объема магмы, что происходило при ее подъеме к поверхности.