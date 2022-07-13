NASA опубликовало самые точные фотографии далекой экзопланеты
NASA представило на своем официальном сайте снимки экзопланеты WASP-96 b, сделанные телескопом James Webb.
NASA представило на своем официальном сайте снимки экзопланеты WASP-96 b, сделанные телескопом James Webb.
Это газовый гигант, который вращается вокруг солнцеподобной звезды, и находится в 1150 световых лет от Земли.
На снимках исследователи заметили, что атмосфера экзопланеты насыщена паром. Это первые подобные изображения такой далекой планеты.
По данным NASA, это демонстрирует, что James Webb обладает способностью описывать атмосферы экзопланет, в том числе потенциально обитаемых планет, в мельчайших деталях.
Ранее астрономы Калифорнийского университета изучили вспышку света, которая появляется при поглощении звезды черной дырой. Оказалось, что звезда разрушалась с высокой скоростью — до 10 тыс. км/с. Затем образовалось сферическое облако газа из остатков звезды, которые выбрасываются из черной дыры.