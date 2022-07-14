Обитатели мадридского зоопарка спасаются от жары мороженым
У каждого животного свое меню, разработанное с учетом летнего зноя.
У каждого животного свое меню, разработанное с учетом летнего зноя.
В условиях сильной жары сотрудники главного зоопарка Испании решили давать животным мороженое, сообщает Reuters. Любимые лакомства жителей парка заморозили, чтобы они с большим энтузиазмом ели и не перегревались на испепеляющем солнце.
Панд угощают фруктовым льдом из арбуза, львов — замороженной говядиной, черепашек — обледенелыми яблоками, а тюленей — ледяной рыбой. Также работники зоопарка устраивают своим подопечным прохладные водные процедуры.
Пик аномальной жары ожидался на этой неделе, но в некоторых районах Испании уже объявлено чрезвычайное положение. Из-за высокой температуры — около 40 градусов по Цельсию — бушуют лесные пожары.
Олеся Маевская