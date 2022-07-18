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10:26 (мск), источник: Life.ru

Ливни с грозой накроют российские регионы

Сильные дожди ожидаются в ряде регионов РФ в ближайшие дни. В некоторых они будут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2022

«Во многих регионах пройдут дожди. В понедельник в Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15−20 м/с. Также в Рязанской и Ростовской областях ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 18 м/с», — пояснил синоптик в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, жара примерно 30 градусов ожидает в ближайшие дни Якутию. Это отрицательно будет сказываться на классе пожарной опасности. Также 15—16 июля в южной половине Приморского края пройдут сильные и очень сильные дожди, на юго-востоке края они будут ещё и продолжительными. Общий объём осадков за двое суток составит 100 мм. Это месячная норма.

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