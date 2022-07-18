Ливни с грозой накроют российские регионы
Сильные дожди ожидаются в ряде регионов РФ в ближайшие дни. В некоторых они будут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сильные дожди ожидаются в ряде регионов РФ в ближайшие дни. В некоторых они будут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Во многих регионах пройдут дожди. В понедельник в Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15−20 м/с. Также в Рязанской и Ростовской областях ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 18 м/с», — пояснил синоптик в беседе с ТАСС.
По словам Вильфанда, жара примерно 30 градусов ожидает в ближайшие дни Якутию. Это отрицательно будет сказываться на классе пожарной опасности. Также