Житель США в одиночку очистил мангровые леса от 10 тонн мусора
Мужчина планирует спасать леса всю жизнь.
Мужчина планирует спасать леса всю жизнь.
35-летний специалист по связям с общественностью из США Эндрю Отазо с детства любил природу и потому больше не мог наблюдать, как люди загрязняют мангровые леса на коралловых островах Флорида-Кис. За последние пять лет мужчина очистил их, выбросив 10 тонн мусора: шприцы, использованные предметы гигиены, мебель, автозапчасти, зеркала и прочее, пишет Reuters.
Все началось с того, что Эндрю убрался в заброшенном лагере беглых преступников, но позже он перешел на мусор, разбросанный по всему побережью. Однажды Отазо пробежал марафон, привязав к своему рюкзаку 15 килограммов хлама, чтобы привлечь внимание к загрязнению мангровых лесов.
Эндрю отметил, что большая часть мусора попадает в экосистему из ливневок Майами: через залив отходы отправляются прямиком к побережью островов. Мужчина считает, что система улавливания мусора в канализации решила бы проблему, но местные власти не планируют ее устанавливать.
Олеся Маевская