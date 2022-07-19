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15:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель США в одиночку очистил мангровые леса от 10 тонн мусора

Мужчина планирует спасать леса всю жизнь.

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35-летний специалист по связям с общественностью из США Эндрю Отазо с детства любил природу и потому больше не мог наблюдать, как люди загрязняют мангровые леса на коралловых островах Флорида-Кис. За последние пять лет мужчина очистил их, выбросив 10 тонн мусора: шприцы, использованные предметы гигиены, мебель, автозапчасти, зеркала и прочее, пишет Reuters.

Все началось с того, что Эндрю убрался в заброшенном лагере беглых преступников, но позже он перешел на мусор, разбросанный по всему побережью. Однажды Отазо пробежал марафон, привязав к своему рюкзаку 15 килограммов хлама, чтобы привлечь внимание к загрязнению мангровых лесов.

Эндрю отметил, что большая часть мусора попадает в экосистему из ливневок Майами: через залив отходы отправляются прямиком к побережью островов. Мужчина считает, что система улавливания мусора в канализации решила бы проблему, но местные власти не планируют ее устанавливать.

Олеся Маевская

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