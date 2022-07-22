Ученые из США объяснили, почему у Юпитера нет колец
И почему они вряд ли появятся.
И почему они вряд ли появятся.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели моделирование, показавшее, что мешает формированию стабильной системы колец Юпитера. Выяснилось, что всему виной крупные спутники планеты. Статья уже доступна в библиотеке препринтов arXiv.
Впервые кольца Юпитера удалось заметить благодаря снимкам космического зонда Voyager 1 — с Земли рассмотреть их могут только некоторые особо мощные телескопы. Масса юпитерианских колец оценивается в пределах от сотен миллионов до десятков триллионов тонн, тогда как, например, у Сатурна, несмотря на его меньшие размеры, они на порядок массивнее.
Слабые кольца Юпитера, как предполагается, образованы пылью, выбитой с поверхности его спутников. Известно, что у Юпитера их более 80, включая четыре самых крупных, открытых еще Галилеем: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Они же и препятствуют появлению более заметной системы колец.
Компьютерное моделирование показало, что гравитация галлиевых спутников нарушают стабильность орбит, на которых могло бы накапливаться вещество колец, отправляя его либо на саму планету, либо на один из ее спутников.
Сейчас ученые планируют провести аналогичную работу для Урана — еще одного гиганта Солнечной системы, у которого крайне слабая система колец. Ось вращения этой планеты сильно отклонена от плоскости экватора из-за мощного столкновения, случившегося в прошлом. Возможно, моделирование позволит лучше прояснить детали той давней космической катастрофы.
Олеся Маевская