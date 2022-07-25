Штормовое предупреждение отменили в Сочи
Пляжи Сочи открыли для посетителей после снятия штормового предупреждения.
Пляжи Сочи открыли для посетителей после снятия штормового предупреждения.
«Все выходные работа по ликвидации последствий залповых ливней не прекращалась ни днем ни ночью», — отметил он.
По его словам, утром в понедельник улицы и дороги города-курорта были расчищены. Также он заявил, что движение транспорта освобождено от затруднений, вызванных непогодой. Мэр курортного города сообщил, что в устранении последствий ливней участвовали 400 человек.
Копайгородский рассказал, что во время залповых ливней в Сочи не было массовых отключений света. По его словам, это произошло благодаря оперативной работе энергетиков.
«Сейчас на курорте установилась хорошая солнечная погода, однако оперативный штаб продолжит действовать в круглосуточном режиме», — отметил Копайгородский.
По его словам, такой режим работы снимут только после полного устранения последствий непогоды.