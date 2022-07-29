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11:26 (мск), источник: Газета.Ру

Французская полиция ловит поливающих газон граждан

Во Франции из-за засухи введены меры по экономии воды. Об этом сообщает портал 360 со ссылкой на телеканал BFM.

Источник: sevenpixx/СС0

Аномальная жара стала причиной введения ограничения на использование воды на территории 91 из 96 департаментов Франции. Полиция следит за тем, чтобы местные жители не поливали свои лужайки и не заливали воду в искусственные водоемы.

В сюжете журналисты BFM отправились вместе с сотрудниками «водной полиции». Правоохранители вынесли предупреждение мужчине, у которого оказался подозрительно зеленый газон, а также администрации гольф-клуба, сотрудники которого заливали воду в искусственный пруд.

Сообщается, что при первом нарушении ограничений полиция делает предупреждение, а «рецидивистам» грозит составление протокола.

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