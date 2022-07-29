Французская полиция ловит поливающих газон граждан
Во Франции из-за засухи введены меры по экономии воды. Об этом сообщает портал 360 со ссылкой на телеканал BFM.
Во Франции из-за засухи введены меры по экономии воды. Об этом сообщает портал 360 со ссылкой на телеканал BFM.
Аномальная жара стала причиной введения ограничения на использование воды на территории 91 из 96 департаментов Франции. Полиция следит за тем, чтобы местные жители не поливали свои лужайки и не заливали воду в искусственные водоемы.
В сюжете журналисты BFM отправились вместе с сотрудниками «водной полиции». Правоохранители вынесли предупреждение мужчине, у которого оказался подозрительно зеленый газон, а также администрации гольф-клуба, сотрудники которого заливали воду в искусственный пруд.
Сообщается, что при первом нарушении ограничений полиция делает предупреждение, а «рецидивистам» грозит составление протокола.