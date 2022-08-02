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10:24 (мск), источник: Газета.Ру

NASA опубликовало самое большое изображение галактики Андромеда

NASA опубликовало в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)-аккаунте самое большое в истории изображение галактики Андромеда, сделанное космическим телескопом Hubble.

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Источник: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что изображение показывает участок галактики Андромеды протяженностью 48 000 световых лет с более чем 100 млн звезд. Сообщается, что снимок сделан в естественном видимом цвете. Панорамное изображение разделено в посте на три части, причем последняя часть показывает голубую полосу из бесчисленного количества звезд, разбросанных по всему изображению.

В NASA также отметили, что галактика Андромеда находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от Млечного Пути и похожа на нашу по размеру и форме.

«Поскольку галактика находится всего в 2,5 млн световых лет от Земли, она представляет собой гораздо более крупную цель в небе, чем дальние галактики, которые Hubble обычно фотографирует. Как правило, из-за расстояния телескоп не может сделать такие крупные и точные изображения», — пояснили в NASA.

Ранее ученые из Китая создали метод поиска элементарных частиц с помощью квантового усилителя.

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