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10:30 (мск), источник: Life.ru

Американец решил убить паука, но сжёг 16 гектаров леса

В США мужчина попытался избавиться от паука и сжечь его, однако устроил крупный лесной пожар. Инцидент произошёл в городе Спрингвилл в американском штате Юта. Об этом сообщает издание New York Post.

Источник: AP 2022

Огонь спалил 40 акров леса (16 гектаров), прежде чем пожарным удалось потушить возгорание. Самого поджигателя вместе с собакой оперативно задержали недалеко от места происшествия.

На допросе мужчина признался, что хотел сжечь паука при помощи зажигалки, но что-то пошло не так. Почему он выбрал именно этот способ для избавления от членистоногого, неизвестно. Неясно также, удалось ли американцу осуществить свой первоначальный замысел. Стоит отметить, что в рюкзаке у мужчины были найдены наркотики. Добавим, что пожар не уничтожил никаких зданий и не вынудил местных жителей эвакуироваться.

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